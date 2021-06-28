В Киеве заявили, что купленная на Украине россиянами земля будет конфисковаться

11:05 Источник: Известия

Сделки по покупке украинской земли россиянами будут отслеживаться, а участки — конфисковаться. Об этом 27 июня в эфире телеканала «Дом» заявил заместитель главы минэкономики Украины Тарас Высоцкий.

По словам чиновника, граждане России не смогут купить участки земли на Украине, так как это запрещено законом.

«Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр», — сказал Высоцкий.

В случае выявления фактов приобретения земли, участки будут конфискованы в пользу государства. В качестве проверки перед оформление сделки будут изучаться источники средств, которыми расплачивается покупатель, добавил замминистра.

Весной 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обороте сельскохозяйственных земель в стране. Право собственности на земельные участки площадью до 100 га смогут приобрести исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такая возможность будет предоставлена также юридическим лицам, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. га земли.

Запрещена продажа государственных и коммунальных земель.

В апреле Верховная рада приняла закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Иностранцы купить землю на Украине не смогут. Принятие документа было одним из требований МВФ для предоставления Киеву нового кредита. Известия