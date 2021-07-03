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В Москве более 2,7 млн человек получили хотя бы одну дозу прививки от ковида - Собянин

17:10 03.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число получивших хотя бы одну дозу вакцины от ковида в Москве превысило 2,7 млн, ежедневно прививаются 60-70 тыс. человек. Об этом сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 млн человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек. В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в т. ч. за счет вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тыс. человек в сутки", - написал Собянин в своем блоге.

Мэр подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 в столице "хорошие обороты". По его словам, медицинские работники трудятся с полной отдачей сил.

"Надеюсь, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов. Это значит, мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики", - заключил Собянин.

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