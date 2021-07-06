В РФ работают около 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса
17:12 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 6 тысяч прививочных пунктов для вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции работают сегодня в РФ, а также множество мобильных бригад, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В РФ работают 6 тыс. стационарных точек, прививочных пунктов, и большое количество, практически еще дополнительно порядка 6 [тыс.] мобильных бригад всевозможных, которые работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам", - сказал он.
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