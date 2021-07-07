Две трети немцев видят улучшение отношений между ФРГ и США с избранием Байдена - опрос

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти две трети жителей ФРГ полагают, что отношения между Соединенными Штатами и Германией улучшились с приходом к власти в США президента Джо Байдена. Об этом в среду сообщило агентство ДПА со ссылкой на результаты исследования общественного мнения, проведенного социологическим институтом YouGov.

В опросе, проводившемся с 25 по 28 июня, приняли участие 2 000 человек. По его данным, 66% респондентов заявили, что видят улучшение отношений между ФРГ и США после избрания Байдена президентом Соединенных Штатов. При этом 19% опрошенных отметили, что отношения между двумя странами не изменились. Лишь 6% полагают, что они ухудшились.

Социологи выяснили, что 42% жителей Германии в целом рассматривают США как друга и союзника. В сентябре прошлого года при возглавлявшем тогда американскую администрацию Дональде Трампе только 19% немцев придерживались подобной точки зрения. Кроме того, в настоящее время лишь 11% респондентов утверждают, что США настроены недружелюбно по отношению к Германии. В прошлом году этот показатель составлял 27%.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 20 января состоялась его инаугурация.