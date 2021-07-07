В Московской области заработал СМИ-бот для размещения новостей «Прасковья»

17:55

В Московской области заработал первый бесплатный СМИ-бот @smi_mo_bot по имени Прасковья. «Через «одно окно» я помогу тебе продвинуть инфоповод на популярные площадки вашего округа, а, возможно, и региона. Не нужно стучать в закрытые редакционные двери, просто напиши боту, приложи фото, жди обратной связи. Каждое сообщение будет прочитано, а в ответ придет ссылка с публикацией на ресурсе», – таким приветствием встречают на странице СМИ-бота.

Пока никакой подробной информации о создателе нет – в дискрипторе (аннотации) ссылка на новостной канал бота @newsfrombots, почта для сотрудничества и слоган «Я сделаю твою новость популярной». По правилам, не надо флудить, провоцировать и пытаться нарушить закон, а вот сообщить о слухах даже приветствуется, но с пометкой «аргументированно». После получения новости Прасковья отправляет сообщение: «Спасибо за твою новость, я убежала ее продвигать! Как только мы разместим ее, я скину тебе все ссылки!».

«Самое главное, чтобы люди чувствовали обратную связь, а именно решались важные для них вопросы, – подчеркнула министр правительства Московской области по информационной политике – Анастасия Звягина. – Знаю, это непростое дело, сами работаем с системой «Инцидент» и ежедневно получаем от жителей большое количество сообщений. Но если же наша система направлена на решение острых проблем, то с помощью СМИ-бота можно реализовать себя творчески. В нашем регионе живет много позитивных людей, готовых делиться хорошими новостями, интересными идеями, красивыми фотографиями. И для них это отличный ресурс, а, мы, со своей стороны, готовы оказать информационную поддержку».

Система «Инцидент» тоже родом из Московской области: несколько лет назад региональное правительство пообещало жителям оперативно отвечать на жалобы в социальных сетях. В сравнении с 2017 годом ведомства ответили почти на 300 тыс. сообщений больше, а ответ пользователи сетей получают до трех часов.