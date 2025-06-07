Бывший генерал Шамарин, осужденный за взятки, этапирован в колонию
12:00 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ — замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, разжалованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин этапирован в колонию. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Осужденный Шамарин этапирован в колонию», — сообщил собеседник агентства.
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