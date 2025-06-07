Приставы в РФ смогут запрашивать операторов связи о звонках коллекторов

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве судебных приставов запрашивать у операторов связи информацию, чтобы выявлять нарушения со стороны коллекторов при взыскании просроченных долгов. Документ опубликован.

Практика Федеральной службы судебных приставов (ФССП) показывает, что подавляющее большинство таких нарушений происходит с использованием сотовой связи. Речь идет о телефонных звонках или СМС от коллекторов, отмечалось в пояснительной записке к закону.

«Нарушаются временные и количественные ограничения взаимодействия (звонки в ночное время, „автодозвон“), осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без наличия согласия таких лиц (звонки на работу, соседям, родителям и т. д.), в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов», — говорится в документе.

Новый закон предоставляет судебным приставам право запрашивать информацию у кредиторов, операторов связи и бюро кредитных историй для проверки жалоб на нарушения при взыскании долгов.

Также уточняется, что кредитору или представителю кредитора можно звонить должнику только с номеров, выделенных на основании договора с сотовым оператором. Запрещается скрывать информацию о номере, с которого должнику поступил вызов или сообщение. Также запрещается скрывать адрес электронной почты, с которого было направлено сообщение.