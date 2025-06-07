Приставы в РФ смогут запрашивать операторов связи о звонках коллекторов
14:00 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве судебных приставов запрашивать у операторов связи информацию, чтобы выявлять нарушения со стороны коллекторов при взыскании просроченных долгов. Документ опубликован.
Практика Федеральной службы судебных приставов (ФССП) показывает, что подавляющее большинство таких нарушений происходит с использованием сотовой связи. Речь идет о телефонных звонках или СМС от коллекторов, отмечалось в пояснительной записке к закону.
«Нарушаются временные и количественные ограничения взаимодействия (звонки в ночное время, „автодозвон“), осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без наличия согласия таких лиц (звонки на работу, соседям, родителям и т. д.), в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов», — говорится в документе.
Новый закон предоставляет судебным приставам право запрашивать информацию у кредиторов, операторов связи и бюро кредитных историй для проверки жалоб на нарушения при взыскании долгов.
Также уточняется, что кредитору или представителю кредитора можно звонить должнику только с номеров, выделенных на основании договора с сотовым оператором. Запрещается скрывать информацию о номере, с которого должнику поступил вызов или сообщение. Также запрещается скрывать адрес электронной почты, с которого было направлено сообщение.
НОВОСТИ
- 13:00 07.06.2025
- При сделках с недвижимостью можно будет применять биометрию — закон
- 12:30 07.06.2025
- На Украине повреждены предприятия в Днепре и Павлограде
- 12:00 07.06.2025
- Бывший генерал Шамарин, осужденный за взятки, этапирован в колонию
- 11:30 07.06.2025
- В армии Таиланда заявили, что Камбоджа усилила присутствие войск на границе с королевством
- 11:00 07.06.2025
- Киев намерен размещать солдат ВСУ в квартирах уехавших жителей Сум — силовики
- 10:30 07.06.2025
- Маск пожелал Трампу всего хорошего
- 10:00 07.06.2025
- В семи округах РФ в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода выше нормы до 10 градусов
- 09:30 07.06.2025
- Рабочие специальности сократили зарплатный разрыв с ИТ-сферой — эксперт
- 09:00 07.06.2025
- Удары армии РФ «утихомирили пыл» ВСУ наступать у госграницы — Марочко
- 08:50 07.06.2025
- Володин направил Бундестагу материалы по терактам режима Зеленского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать