В армии Таиланда заявили, что Камбоджа усилила присутствие войск на границе с королевством
11:30 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Камбоджа усилила военное присутствие вдоль границы с Таиландом, оборудовав укрепления и стянув технику после обострения пограничного спора, в результате которого 28 мая погиб камбоджийский солдат. Об этом говорится в распространенном заявлении таиландской армии.
«Хотя правительство и Королевская армия Таиланда приложили все усилия для снижения напряженности с помощью механизмов, согласованных с Камбоджей, они не были взаимными. Более того, Камбоджа усилила свое военное присутствие вдоль границы, разместив технику и оборудовав укрепления, явно указывая на неготовность к взаимодействию в рамках мирных инициатив Таиланда. Эти действия нарушают Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, который был подписан 24 февраля 1976 года и который лежит в основе мирного сосуществования между членами АСЕАН», — говорится в сообщении.
Таиландские сухопутные войска указали на «провокационное поведение» военнослужащих Камбоджи, которое «усиливает напряженность вдоль границы и подрывает давние дружеские отношения между народами двух стран». «Эти провокации и наращивание присутствия военных сил указывают на явное намерение применить силу. Это неприемлемо и представляет серьезную угрозу суверенитету, национальной безопасности и территориальной целостности Таиланда. <…> В свете вышеизложенного совет национальной безопасности на своем заседании 6 июня 2025 года поручил Королевской армии Таиланда контролировать открытие и закрытие всех типов пограничных контрольно-пропускных пунктов вдоль границы Таиланда с Камбоджей в зависимости от ситуации для обеспечения национальной безопасности», — утверждается в заявлении.
В армии подчеркнули, что Таиланд «по-прежнему привержен мирному сосуществованию и стремится снизить напряженность путем аргументированных переговоров».
Утром 28 мая на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани, произошел вооруженный инцидент, в ходе которого военные Таиланда открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг. В результате один камбоджийский военный был убит и еще несколько получили ранения. Камбоджийские и таиландские военные обвинили друг друга в том, что каждая из сторон первой спровоцировала конфронтацию, но при этом высказали готовность не допустить эскалации конфликта и урегулировать его путем переговоров.
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