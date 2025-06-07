0
0
88
НОВОСТИ

Киев намерен размещать солдат ВСУ в квартирах уехавших жителей Сум — силовики

11:00 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины пытаются добиться эвакуации максимального числа жителей Сум, чтобы в их квартирах можно было поселить солдат ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Киевскому режиму важно, чтобы максимальное количество жителей выехали самостоятельно к родственникам и друзьям, минимизировав финнагрузку на бюджет страны, а также чтобы местное население освободило квартиры и жилые дома, где планируют размещать украинских солдат», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Киеве осознают, что значительная часть населения Сум негативно относится к ВСУ и не готова квартировать у себя украинских солдат, а часть ждет освобождения города.

Собеседник также добавил, что «боевые действия уже приближаются к Сумам, и враг будет традиционно прятаться за спинами мирных».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10751
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11136
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10463
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10802
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10742
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10731
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10627
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10770
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10653
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10523

Возврат к списку