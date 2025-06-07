11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины пытаются добиться эвакуации максимального числа жителей Сум, чтобы в их квартирах можно было поселить солдат ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Киевскому режиму важно, чтобы максимальное количество жителей выехали самостоятельно к родственникам и друзьям, минимизировав финнагрузку на бюджет страны, а также чтобы местное население освободило квартиры и жилые дома, где планируют размещать украинских солдат», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Киеве осознают, что значительная часть населения Сум негативно относится к ВСУ и не готова квартировать у себя украинских солдат, а часть ждет освобождения города.

Собеседник также добавил, что «боевые действия уже приближаются к Сумам, и враг будет традиционно прятаться за спинами мирных».