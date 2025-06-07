В семи округах РФ в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода выше нормы до 10 градусов

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномально жаркая погода с температурой на 5-10 градусов выше нормы ожидается на этой и следующей неделе в регионах северо-западной, центральной и южной частей европейской России, Сибири, Дальнего Востока, Урала и Поволжья. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С 7 по 11 июня в Северо-Западном федеральном округе, в Архангельской области и Коми, температура будет на 6-8 градусов выше нормы. Максимальные значения днем будут в диапазоне плюс 24-29 градусов, это жаркая погода. Даже в Ненецком автономном округе, в самом северном регионе европейской части, температура в тот же период поднимется до 20 градусов, в Мурманской области — до 22», — сказал он.

В Центральном Черноземье температура с 7 по 9 июня будет на 6-7 градусов выше нормы. При такой жаркой погоде значения могут достигать 35 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что в Приволжском федеральном округе с 8 по 10 июня значения будут на 5-8 градусов выше нормы. Такая ситуация прогнозируется в Кировской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях, Республике Марий-Эл, Чувашской Республике, Мордовии и Удмуртии. Диапазон температур в этих регионах составит 26-34 градуса.

В Южном федеральном округе с 8 по 11 июня ожидается температура на 6-8 градусов выше нормы с максимальными показателями в диапазоне 33-38 градусов. На Урале с 9 по 11 июня также прогнозируется температура выше нормы на 5-10 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе будет наблюдаться 22-27 градусов, В Ханты-Мансийском — 28-32 градуса. В Тюменской области в начале следующей недели температура будет на 7-9 градусов выше нормы, с колебаниями от 29 до 32 градусов. При этом на юге Западной Сибири, в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях 10–11 июня температура будет на 6-7 градусов выше нормы. Столбик термометра будет приближаться к 30-31 градусу.

«Ну и наконец на Дальнем Востоке, в Якутии с 8 по 10 июня температура выше нормы на 6-9 градусов. Значения будут в диапазоне 25-28 градусов и из-за этого будет увеличиваться площадь, занятая четвертым классом пожарной опасности. Даже в Приморье наконец-то потеплее станет. В первой половине следующей недели показатель будет на 5-9 градусов выше нормы со значениями в диапазоне 17-19 градусов», — рассказал метеоролог.