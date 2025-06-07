На Украине повреждены предприятия в Днепре и Павлограде

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприятия были повреждены в ночь на 7 июня в Днепре (ранее Днепропетровск) и Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

«В Днепре <…> повреждены инфраструктура, предприятие. <…> Громко было также в Павлограде. Там пострадало предприятие», — написал он в своем телеграм-канале.

Он не уточнил назначение этих объектов. В свою очередь проживающий в Испании украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий заявляет, что речь идет о заводе «Днепропресс» (Днепр) и о Павлоградском механическом заводе.