При сделках с недвижимостью можно будет применять биометрию — закон

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности применения единой биометрической системы при совершении сделок с недвижимостью.

Согласно новым нормам, заявление о государственной регистрации перехода права собственности и прилагаемые к нему электронные документы можно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью без необходимости внесения специальной отметки.

Речь идет о записи в Едином государственном реестре недвижимости, которая необходима для подачи документов с использованием электронной подписи. Такая запись не будет нужна, если личности заявителей установлены через Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных.

Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Отложенный срок необходим для доработки информационных систем Росреестра.