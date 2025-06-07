При сделках с недвижимостью можно будет применять биометрию — закон
13:00 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности применения единой биометрической системы при совершении сделок с недвижимостью.
Согласно новым нормам, заявление о государственной регистрации перехода права собственности и прилагаемые к нему электронные документы можно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью без необходимости внесения специальной отметки.
Речь идет о записи в Едином государственном реестре недвижимости, которая необходима для подачи документов с использованием электронной подписи. Такая запись не будет нужна, если личности заявителей установлены через Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных.
Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Отложенный срок необходим для доработки информационных систем Росреестра.
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