На большей части территории РФ температура ниже нормы — Вильфанд
10:05 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя температура третьей декады июля на большей части России ниже своей климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Если осреднить прогностическую температуру по территории России, то в основном везде наблюдается температура ниже нормы на 1-2 градуса. Речь идет о средней декадной температуре июля», — сказал он.
По его словам, значения на 5-6 градусов выше нормы на европейской части России прогнозируются только в одном регионе Северо-Кавказского федерального округа — в Чеченской Республике с 23 по 27 июля дневной показатель составит плюс 34-35 градусов.
«Температура в Сахалине может достигать плюс 32 градусов. Это редчайший случай, потому что это остров, где обычно не бывает такой высокой температуры. Еще в Хабаровском и Приморских краях, а также Еврейской автономной области дневные температуры будут в диапазоне плюс 34-37 градусов, что на 5-8 градусов выше нормы», — уточнил Вильфанд.
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