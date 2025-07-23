ЕС готовится к жестким переговорам с КНР по торговле — FT
09:20 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководители Евросоюза готовятся «к жестким переговорам» с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне торговой напряженности и конфликта на Украине во время предстоящего саммита ЕС — КНР в Пекине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
Как заявила изданию глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, сообщество обеспокоено избыточными промышленными мощностями Китая, торговым дисбалансом и «практикой экономического принуждения», доминированием КНР в производстве критически важных сырьевых товарах, химической продукции и потребительских беспилотников. «Торговля и безопасность взаимосвязаны», — подчеркнула Каллас.
Один из чиновников ЕС высокого ранга, отвечая на вопрос о возможных «результатах саммита», отметил, что сам факт обсуждения сторонами сложных вопросов является достижением. «Открытый обмен [мнениями] на самом высоком уровне в Китае — это хороший результат», — подчеркнул собеседник издания. FT напомнила, что за последний год Брюссель инициировал 25 расследований в рамках «защиты торговых интересов» в отношении китайской продукции — это почти в четыре раза больше, чем годом ранее.
По мнению исполнительного директора Института глобального сотрудничества и взаимопонимания Пекинского университета профессора Ван Дуна, стороны, несмотря на противоречия, могут добиться прогресса по трем направлениям — обеспечению стабильных цепочек поставок, реформированию Всемирной торговой организации и борьбе с изменением климата.
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