ВМФ России приступил к проведению оперативных учений «Июльский шторм»
09:32 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морской флот (ВМФ) России приступил к проведению оперативных учений «Июльский шторм» с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом [РФ] адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота „Июльский шторм“ с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», — информировали в ведомстве.
По его данным, к учениям привлекаются более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.
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