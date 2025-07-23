09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морской флот (ВМФ) России приступил к проведению оперативных учений «Июльский шторм» с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом [РФ] адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота „Июльский шторм“ с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», — информировали в ведомстве.

По его данным, к учениям привлекаются более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.