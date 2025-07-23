Иран, РФ и Китай провели в Тегеране переговоры по иранской ядерной программе

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехсторонняя встреча между представителями Ирана, России и Китая прошла 22 июля в Тегеране, главной темой переговоров стал вопрос урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, стороны договорились продолжать консультации и координировать свои действия по урегулированию кризиса, связанного с иранской ядерной программой. Отмечается, что встречи продолжатся «на различных уровнях в ближайшие недели».