Маск пожелал Трампу всего хорошего

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск после конфликта с президентом США Дональдом Трампом пожелал ему всего хорошего в ответ на такое же пожелание американского лидера.

«Аналогично», — написал Маск в социальной сети X. Таким образом бизнесмен прокомментировал заявление, сделанное Трампом в пятницу во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома. «Я просто желаю ему всего хорошо», — сказал тогда глава государства.

5 июня Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов и введенные президентом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства, и сошел с ума. Глава государства пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX, и отменить все субсидии.