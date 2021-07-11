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В Польше проходит День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами

17:20 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Польши в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики, вспоминают погибших 78 лет назад в Волынской резне соотечественников. Мероприятия проходят в воскресенье в польской столице, а также в других городах страны.

Как передает корр. ТАСС с места событий, в историческом центре Варшавы несколько сотен человек проводят массовое шествие. С флагами и транспарантами они намерены пройти центральными улицами города. Собравшиеся добиваются сохранения памяти о Волынской трагедии, основанной на исторических фактах. "Мы требуем правды от польского государства, сотрудничества с украинской стороной. А если они не захотят сотрудничать - давления на украинские власти, чтобы провести эксгумацию жертв", - заявили организаторы шествия.

Мероприятия с участием польских официальных лиц пройдут вечером у памятника жертвам Волынской резни.

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