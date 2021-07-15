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От Орехово-Борисовского избирательного округа в Государственную думу выдвинут Евгений Нифантьев

19:18 13.07.2021

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Фото Галины Бродской
Документы на выдвижение кандидатом в Государственную Думу РФ VIII созыва от одномандатного избирательного округа №203 Орехово-Борисово подал Евгений Нифантьев, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель сети социальных аптек «Столички».

По его словам, за последние десять лет Москва усилиями правительства столицы, работающими в связке с общественными организациями, стала гораздо комфортнее в инфраструктуре и сфере услуг. Он выразил уверенность в необходимости сохранения темпов развития столицы, но особенно подчеркнул важность особого внимания государства нуждающимся в поддержке гражданам.

Социальные проекты, направленные на помощь семьям с детьми, людям пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями должны получить путевку в жизнь и быть поддержаны на законодательном уровне.

В ходе предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму Нифантьев получил поддержку 23 339 жителей округа.

Напоминаем: выборы в Государственную думу Российской Федерации VIII созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября 2021 г.

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