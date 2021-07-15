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Ангела Меркель ответила жителям Омского села, которые просили ее отремонтировать дорогу

10:20 15.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила жителям Омского села, которые просили ее отремонтировать дорогу. В письме от ее канцелярии россиянам приносят извинения за то, что Меркель не может вмешиваться в деятельность местных органов власти других стран. Также авторам предлагают обратиться в московский офис международного союза немецкой культуры.

Инициатор обращения Ирина Дроздова рассказала изданию «Сибирь Реалии» (признано в РФ иностранным агентом), что она довольна ответом, так как это не «отписка в духе российских чиновников». Более того, по словам Дроздовой, после того, как они опубликовали свое видеобращение к Меркель, местные чиновники сразу же связались с ними и пообещали новую дорогу к следующему году.

Таким образом, селяне заключают, что если им все же положат асфальт, то сделано это будет исключительно благодаря Меркель.  Эхо Москвы

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