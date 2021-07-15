Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
12:47 15.07.2021
|Фото Данила Головкина
«Символично, что проект «Наука в городе» увидел свет в этом году, который объявлен в России Годом науки и технологий. Считаю, что проект поможет привлечь внимание к достижениям отечественной науки и стать частью школьной образовательной программы. В Москве 184 улицы, проспекта, переулка и площади носят имена ученых и исследователей, чьи работы продвинули мировую науку вперед и изменили жизнь всего человечества», - говорит профессор.
Улицы Москвы носят имена великих российских ученых, на северо-западе Москвы расположены 11 улиц и 2 площади, названные в их честь, - подчеркивает Александр Мажуга
Проект «Наука в городе», по мнению профессора РАН, должен быть особенно интересен преподавателям и учащимся, изучающим историю столицы в формате краеведения, так же как и жителям, интересующимся историей своего района.
Проект стартовал 5 июля 2021 года на портале mos.ru. Стоит навести курсор на ту или иную точку интерактивной карты, рядом появляется биография научного деятеля, его портрет и информация о самой улице.
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