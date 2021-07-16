После отмены QR-кодов в столичном общепите продолжатся проверки

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проверки соблюдения противоэпидемических мер будут проходить в кафе и ночных клубах Москвы и после отмены обязательных QR-кодов. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе", - сказал Немерюк в интервью телеканалу "Россия-24".