После отмены QR-кодов в столичном общепите продолжатся проверки
18:35 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проверки соблюдения противоэпидемических мер будут проходить в кафе и ночных клубах Москвы и после отмены обязательных QR-кодов. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.
"С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе", - сказал Немерюк в интервью телеканалу "Россия-24".
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