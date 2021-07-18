На закупку современного транспорта в Красноярском крае выделят свыше 2,4 млрд рублей

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 2,4 млрд рублей на закупку более экологичных видов транспорта в Красноярском крае, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.



"Правительство продолжает финансировать мероприятия в регионах по снижению вредных выбросов в атмосферу. В этот раз более 2,4 млрд рублей будет направлено в Красноярский край на закупку современного электротранспорта. <...> С помощью федеральных средств будет закуплено 50 троллейбусов и 25 трамваев российского производства", - говорится в сообщении.



Уточняется, что финансирование предоставляется в рамках федерального проекта "Чистый воздух". В июне, например, было дополнительно направлено более 4,8 млрд рублей на обновление парка общественного транспорта для четырех индустриальных регионов. В начале июля перечень направлений проекта "Чистый воздух" был расширен, на их реализацию кабмин РФ в 2021 году планирует дополнительно выделить более 1,8 млрд рублей.



"По новым правилам, регионы смогут получать субсидии не только на покупку более экологичных видов общественного транспорта, но и на строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры - троллейбусных линий, трамвайных путей и депо. Финансирование будет также выделяться на строительство и реконструкцию теплотрасс, газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промышленных предприятий", - добавили в пресс-службе.







