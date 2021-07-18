До конца 2021 года страны ОПЕК+ поднимут добычу нефти на 2 млн б/с
14:10 18.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Собеседник ТАСС подтвердил, что все страны согласовали повышение добычи нефти на 0,4 млн б/с ежемесячно. Таким образом, к концу года сокращение добычи нефти странами альянса уменьшится до 3,7 млн б/с.
Новости
- 13:20 18.07.2021
- При подаче заявлений в вузы РФ через госуслуги можно не прикладывать аттестаты - Минобрнауки
- 13:10 18.07.2021
- В военном клиническом госпитале провели уникальную операцию на сердце
- 12:20 18.07.2021
- На выплаты для российских школьников выделено более 204 млрд рублей
- 12:10 18.07.2021
- В Москве за две недели снизилось на 21,5% число пациентов c ковидом на ИВЛ
- 11:20 18.07.2021
- У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,1
- 11:10 18.07.2021
- На закупку современного транспорта в Красноярском крае выделят свыше 2,4 млрд рублей
- 10:30 18.07.2021
- Билеты в самый большой планетарий в мире раскупили за несколько часов
- 10:20 18.07.2021
- Министр обороны РФ вызван СБ Украины для предъявления обвинения
- 10:10 18.07.2021
- Между ФРГ и Чехией нарушено движение поездов из-за наводнений
- 09:30 18.07.2021
- Вирус гриппа мутирует быстрее, чем коронавирус - эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать