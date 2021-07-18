До конца 2021 года страны ОПЕК+ поднимут добычу нефти на 2 млн б/с

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье договорились также продолжить восстановление добычи нефти с августа и вернуть на рынок 2 млн б/с до конца 2021 года, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.



Собеседник ТАСС подтвердил, что все страны согласовали повышение добычи нефти на 0,4 млн б/с ежемесячно. Таким образом, к концу года сокращение добычи нефти странами альянса уменьшится до 3,7 млн б/с.



