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Минобороны сообщило об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»

13:05 19.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Министерство обороны сообщает об очередном успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Она поразила цель на побережье Баренцева моря. Дальность полета составила более 350-ти километров. Планируется, что этими ракетами оснастят подводные лодки и надводные корабли ВМФ России. Эхо Москвы

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