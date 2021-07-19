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НОВОСТИ

Евгений Нифантьев предложил установить школам экобоксы для сбора батареек

17:17 19.07.2021

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Фото Галины Бродской
Евгений Нифантьев, член Общественной палаты Российской Федерации и председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей выступил с предложением установить в школах РФ экобоксы для сбора пластиковых крышек и батареек.

“Кто, как не взрослые – родители и учителя, должны объяснить ребятам, что бережное отношение к окружающему миру начинается с малого? Например, если они не будут выбрасывать источники питания и пластик вместе с другими бытовыми отходами, то уже многое сделают для окружающей среды”, — уверен общественник.

Он уверен в необходимости выступления школ в качестве центров формирования экологического сознания и развития ответственного потребления у детей, проводящих стенах учебного заведения большую часть дня. Нифантьев предлагает установить во всех заинтересованных школах города до первого сентября контейнеры для сбора батареек и пластиковых крышек, и объявить на линейках о начале сбора. В качестве примера общественник привел опыт установки экобоксов в некоторых школах Москвы, в 1207-й в районе Орехово-Борисово Южное и 937-й в Орехово-Борисово Северное.

В результате работы эковолонтеров, число контейнеров для сбора батареек в подъездах жилых домов Южного округа Москвы за месяц увеличилось на тридцать процентов.

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