Евгений Нифантьев предложил установить школам экобоксы для сбора батареек
17:17 19.07.2021
|Фото Галины Бродской
“Кто, как не взрослые – родители и учителя, должны объяснить ребятам, что бережное отношение к окружающему миру начинается с малого? Например, если они не будут выбрасывать источники питания и пластик вместе с другими бытовыми отходами, то уже многое сделают для окружающей среды”, — уверен общественник.
Он уверен в необходимости выступления школ в качестве центров формирования экологического сознания и развития ответственного потребления у детей, проводящих стенах учебного заведения большую часть дня. Нифантьев предлагает установить во всех заинтересованных школах города до первого сентября контейнеры для сбора батареек и пластиковых крышек, и объявить на линейках о начале сбора. В качестве примера общественник привел опыт установки экобоксов в некоторых школах Москвы, в 1207-й в районе Орехово-Борисово Южное и 937-й в Орехово-Борисово Северное.
В результате работы эковолонтеров, число контейнеров для сбора батареек в подъездах жилых домов Южного округа Москвы за месяц увеличилось на тридцать процентов.
НОВОСТИ
- 18:01 19.07.2021
- Московские ученые и депутаты могут внести вклад в борьбу с глобальным потеплением – Александр Мажуга
- 17:40 19.07.2021
- Цена нефти марки Brent опустилась ниже $70 за баррель
- 17:20 19.07.2021
- Россия приблизилась к лучшему показателю в строительстве жилья за современную историю - Путин
- 17:00 19.07.2021
- Смертность на Украине превысила прошлогодний уровень на 25%
- 16:32 19.07.2021
- Мурашко призвал успеть привиться от коронавируса до начала осени
- 16:12 19.07.2021
- Отказ Минпромторга запрещать одноразовый пластик в Госдуме назвали абсурдом
- 16:10 19.07.2021
- Московских школьников приглашают задать вопрос психологу
- 16:00 19.07.2021
- Большинство россиян не готовы прививать от коронавируса своих детей - опрос
- 15:32 19.07.2021
- МИД Британии обвинил власти Китая в поддержке действующих в Европе хакерских группировок
- 15:12 19.07.2021
- Минпросвещения РФ доверит ИИ проверку домашних заданий школьников - документ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать