0
0
150
НОВОСТИ

О приватизации лесов в России не может идти речи - Минприроды

13:20 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минприроды России выступает категорически против идеи разрешить приватизацию лесов. Об этом заявили ТАСС в среду в министерстве.

Ранее глава компании RFP Group Константин Лашкевич в интервью РБК предложил разрешить приватизировать 2-3% территории лесов в стране, чтобы реализовать на них модель интенсивного лесопользования.

"Согласно статье 8 Лесного кодекса России, "лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности". Кроме того, в Конституции Российской Федерации указано, что "Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории". Поэтому никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть. Это экологическая система, которая охраняется государством", - сказал представитель министерства, комментируя эту инициативу.

Против приватизации лесного фонда также выступил глава Рослесхоза Иван Советников. "Рослесхоз категорически против передачи гослесфонда в частную собственность", - написал он в своем "Инстаграме".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 21.07.2021
Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ - глава ФСВТС
0
67
11:32 21.07.2021
Российская база в Таджикистане получит 17 современных БМП
0
79
09:20 21.07.2021
Британия проведет учения на случай возможного размещения российских ракет в Калининграде
0
110
21:20 20.07.2021
Новый истребитель Checkmate способен уничтожать зарубежные самолеты пятого поколения - Слюсарь
0
234
18:40 20.07.2021
Россия перебросила танки на полигон, расположенный на границе Таджикистана с Афганистаном
0
248
16:00 20.07.2021
Украина может отменить обязательный военный призыв с 2023 года
0
281
11:00 20.07.2021
ЗРС С-500 успешно испытана по скоростной баллистической цели - Минобороны РФ
0
316
09:32 20.07.2021
Путин внес в ГД законопроект о продлении предельного срока службы генералов и маршалов
0
341
14:00 19.07.2021
Песков не подтвердил и не опроверг предложение использовать США базы РФ в Центральной Азии
0
525
13:05 19.07.2021
Минобороны сообщило об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»
0
526

Возврат к списку