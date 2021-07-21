О приватизации лесов в России не может идти речи - Минприроды

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минприроды России выступает категорически против идеи разрешить приватизацию лесов. Об этом заявили ТАСС в среду в министерстве.

Ранее глава компании RFP Group Константин Лашкевич в интервью РБК предложил разрешить приватизировать 2-3% территории лесов в стране, чтобы реализовать на них модель интенсивного лесопользования.

"Согласно статье 8 Лесного кодекса России, "лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности". Кроме того, в Конституции Российской Федерации указано, что "Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории". Поэтому никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть. Это экологическая система, которая охраняется государством", - сказал представитель министерства, комментируя эту инициативу.

Против приватизации лесного фонда также выступил глава Рослесхоза Иван Советников. "Рослесхоз категорически против передачи гослесфонда в частную собственность", - написал он в своем "Инстаграме".