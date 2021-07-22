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В Москве началось обучение общественных наблюдателей на предстоящие выборы

13:47 22.07.2021

В Москве приступили к обучению общественных наблюдателей, в чью задачу на сентябрьских выборах в Государственную думу войдет осуществление наблюдения за процессом голосования на избирательных участках города.

«Мы начинаем семинары, обучение наблюдателей. Наблюдатели должны знать не только свои обязанности, но и свои права. В этой связи, мне кажется, было очень важным заключение соглашения с факультетом права Высшей школы экономики, где стоят специалисты, которые лучше нас знают юридические подоплеки этих выборов и смогут прочитать лекции, в том числе наблюдателям», - рассказал Алексей Венедиктов, заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021г.

Вадим Виноградов, декан факультета права, руководитель департамента публичного права, профессор НИУ ВШЭ, в свою очередь считает главной задачей общественных наблюдателей обеспечение полного и качественного общественного контроля за ходом выборов.

«Сегодня стартует очень важное и значимое событие - начало обучения общественных наблюдателей, которые на сентябрьских выборах должны действительно такое тотальное, качественное наблюдение за выборами трех уровней , - заявил Виноградов.

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