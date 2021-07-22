Фраза "без меня меня женили" отражает планы ФРГ повлиять на транзит через Украину - Песков
15:00 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил фразу "без меня меня женили", говоря о намерении ФРГ использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из РФ через Украину.
"Также в этой бумаге (в заявлении ФРГ и США по "Северному потоку - 2" - прим. ТАСС) идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект <…> по-русски это "без меня меня женили", - сказал он.
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