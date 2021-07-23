Северному морскому пути нужно больше ледоколов

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Выполнение плана добиться к 2030 году объема перевозок грузов в 160 млн т по самому короткому маршруту из Европы в Азию – Севморпути потребует строительства большего количества ледоколов, чем предполагалось ранее. Об этом в ходе «Дня Арктики» в Санкт-Петербурге заявил директор Дирекции Северного морского пути (входит в госкорпорацию «Росатом») Вячеслав Рукша. По его словам, за последние 5-7 лет, несмотря на прогнозы синоптиков, льда в Арктике меньше не стало, и для обеспечения круглогодичной работы транспортной артерии необходимо построить больше, а главное – быстрее суда, способные осуществлять транспортную проводку.

«Сегодня вопросами проводки судов занимаются пять ледоколов: «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр», «Вайгач» и «Арктика» проекта 22220. В перспективе будет построено еще четыре судна проекта 22220. Однако при темпе строительства одно судно в два года – это медленно», – отметил Вячеслав Рукша.

Атомоходы типа «Арктика» сегодня самые мощные в мире. Они оснащаются двухреакторной энергетической установкой «РИТМ-200». Ледокол способен проложить 54-метровый канал во льдах толщиной в три метра. Это позволяет проводить танкеры водоизмещением свыше 100 тыс. т. Головной ледокол этого класса «Арктика» был введен в строй в прошлом году. Еще четыре – «Сибирь», «Урал», «Чукотка» и «Якутия» – находятся в разной степени готовности на АО «Балтийский завод» в Петербурге.

На верфях Чукотки уже заложен и сверхмощный ледокол проекта 10510 типа «Лидер». Атомоход будет оснащен двумя реакторами «РИТМ-400», четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более четырех метров со скоростью два узла. При толщине льда два метра скорость ледокола составит до 12 узлов – это оптимальная коммерческая скорость движения на Северном морском пути.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот» предназначено для обеспечения эксплуатации и технологического обслуживания атомных ледоколов и судов вспомогательного флота. В настоящее время в состав действующего флота входят два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тыс. лошадиных сил – атомоходы «Ямал», «50 лет Победы», а также два ледокола – «Таймыр» и «Вайгач» – с однореакторной установкой мощностью 50 тыс. лошадиных сил и атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть».