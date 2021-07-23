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НОВОСТИ

Перестрелки на границе с Арменией продолжаются - Минобороны Азербайджана

22:10 23.07.2021

Минобороны Азербайджана сообщило в пятницу о продолжающихся перестрелках на границе с Арменией.

"В настоящее время продолжаются перестрелки на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Подразделения азербайджанской армии ответным огнем подавляют огневую активность противоположной стороны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в пятницу Минобороны Азербайджана сообщило о гибели офицера ВС страны на этом направлении границы в результате снайперского выстрела с территории Армении.

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