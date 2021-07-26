В России растут темпы вакцинации от COVID-19

08:57 Источник: REGNUM

В ряде регионов России уровень распространения коронавируса высокий, а нагрузка на больницы растёт, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, власти дополнительно направили регионам более 85 млрд рублей на плановую медицинскую помощь в условиях пандемии.

При этом, как заявил Мишустин, число желающих сделать прививку от COVID-19 в РФ за последнее время выросло в два раза. Он также потребовал увеличить производство вакцин, чтобы обеспечить их наличие в регионах.