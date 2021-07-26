Адмирал США в отставке рассказал, какой может быть мировая война в 2034 году

11:20 Источник: Газета.Ru

Отставной адмирал Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге «2034: Роман о грядущей мировой войне» предположили, какой могла бы быть подобная война. Об этом сообщает издание National Interest со ссылкой на отрывки из произведения.

По мнению авторов, столкновение США и Китая в Южно-Китайском море, если оно случится через 13 лет, приведет «мировому пожару».

В основном в данном конфликте будут задействованы дроны и автономная беспилотная военная техника.

Также авторы книги обращают внимание, что реальные военные действия будут сопровождаться масштабными хакерскими атаками на системы противника.

Ставридис и Акерман добавили, что сейчас страны продолжают «создавать и приобретать вооружения, предназначенные для конфликтов прошлого». В настоящий момент, по версии написавших книгу, стоит сосредоточиться на беспилотном или автономном оружии. Газета.Ru