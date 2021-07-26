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В России выявили 23 239 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 239, до 6 149 780, это минимальное значение с 2 июля. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 200, до 5 506 834. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 727 против 779 днем ранее, до 154 601. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,51%, следует из данных штаба.

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