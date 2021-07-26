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В Москве выявили 2 629 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 629 против 3 406 днем ранее, это минимальное значение с 31 мая. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 490 707 заразившихся, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,18%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 101 против 103 днем ранее, до 25 207, следует из сообщения штаба.

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