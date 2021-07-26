0
0
5
НОВОСТИ

Под давлением талибов 46 афганских военных перешли на территорию Пакистана - СМИ

17:32 26.07.2021 Источник: Интерфакс

Под натиском талибов ("Талибан", организация запрещена в РФ) 46 афганских военных перешли на территорию Пакистана. Пакистан предоставил безопасный проход 46 военным национальной армии Афганистана в секторе Арунду, Читрал, сообщило афганское информационное агентство Pajhwok.

"Командующий афганской армией обратился к пакистанской армии с просьбой предоставить убежище и безопасный проход для 46 военных национальной армии и пограничной полиции, включая 5 офицеров, поскольку они не смогли удержать свои посты вдоль пакистано-афганской границы из-за меняющейся ситуации с безопасностью в Афганистане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне поздно вечером афганские военные прибыли в сектор Арунду, Читрал.

"После контакта с афганскими властями и необходимых военных процедур 46 военнослужащих, включая 5 офицеров, получили безопасный проход в Пакистан. Афганским военным предоставили пищу, кров и необходимую медицинскую помощь в соответствии с установленными военными нормами", - сообщает издание.

Афганские военные будут возвращены на родину "после надлежащей правовой процедуры".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 26.07.2021
Под давлением талибов 46 афганских военных перешли на территорию Пакистана - СМИ
0
17
11:20 26.07.2021
Адмирал США в отставке рассказал, какой может быть мировая война в 2034 году
0
111
17:30 24.07.2021
Эстонские пограничники заявили, что иранский эсминец "Саханд" нарушил границу республики
0
460
14:00 24.07.2021
Минобороны приобретет надувные танки, самолеты и ракетные комплексы
0
553
22:10 23.07.2021
Перестрелки на границе с Арменией продолжаются - Минобороны Азербайджана
0
595
14:12 23.07.2021
На Украине танк обстрелял населенный пункт во время учений
0
632
11:32 23.07.2021
Мьянма получит российские истребители Су-30СМЭ и учебно-боевые самолеты Як-130
0
662
21:20 22.07.2021
ВВС США нанесли серию ударов в Афганистане
0
767
11:20 22.07.2021
Первый эшелон с военными из РФ прибыл в Брест в рамках подготовки к учению "Запад-2021"
0
855
10:32 22.07.2021
В Таджикистане проведут военные учения с участием 230 тыс человек
0
832

Возврат к списку