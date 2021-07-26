Под давлением талибов 46 афганских военных перешли на территорию Пакистана - СМИ
17:32 26.07.2021 Источник: Интерфакс
Под натиском талибов ("Талибан", организация запрещена в РФ) 46 афганских военных перешли на территорию Пакистана. Пакистан предоставил безопасный проход 46 военным национальной армии Афганистана в секторе Арунду, Читрал, сообщило афганское информационное агентство Pajhwok.
"Командующий афганской армией обратился к пакистанской армии с просьбой предоставить убежище и безопасный проход для 46 военных национальной армии и пограничной полиции, включая 5 офицеров, поскольку они не смогли удержать свои посты вдоль пакистано-афганской границы из-за меняющейся ситуации с безопасностью в Афганистане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне поздно вечером афганские военные прибыли в сектор Арунду, Читрал.
"После контакта с афганскими властями и необходимых военных процедур 46 военнослужащих, включая 5 офицеров, получили безопасный проход в Пакистан. Афганским военным предоставили пищу, кров и необходимую медицинскую помощь в соответствии с установленными военными нормами", - сообщает издание.
Афганские военные будут возвращены на родину "после надлежащей правовой процедуры".
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