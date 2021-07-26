Добровольцы и “молодогвардейцы” вместе с летчиком-космонавтом Романом Романенко рассмотрели вопросы патриотического воспитания

19:00

Фото Ольги Крыловой

В рамках круглого стола по вопросам патриотического воспитания молодежи, прошедшего в Штабе общественной поддержки “Единая Россия” на Покровке, 47, депутат Государственной думы, летчик-космонавт и Герой Россиизаявил, что по его глубокому убеждению “патриотизм – это искреннее желание знать о славных страницах истории своей родины”.

В обсуждении темы приняли участие генерал-майор Владимир Шейкин, руководитель организации «Молодая гвардия Единой России» в Москве Александр Лебедев, депутат МО Ясенево Татьяна Джеджея, руководитель добровольческого движения «Делай добро» Марина Бильдиева. На встрече присутствовали представители «Молодой гвардии» и добровольческих отрядов.

Были затронуты темы работы добровольцев в период пандемии, и интерес граждан, проявленный к участию в волонтерской деятельности. Руководитель движения “Делай добро” Марина Бильдиева уверена, что “быть волонтёром - значит быть патриотом, ведь это проявление заботы и милосердия по отношению к соотечественникам, в первую очередь”

Инициативой “молодогвардейцев” поделился их лидер Александр Лебедев, рассказав присутствующим о создании адресно-исторической игры, назначение которой в доступной форме донести до детей и молодежи историю улиц и населенных пунктов.

Депутат Романенко высказался в поддержку инициативы, также им было отмечено, что все предложения, озвученные на встрече, войдут в основу Народной программы “Единой России”.

Напоминаем: Народная программа готовится с опорой на пожелания и предложения людей. Заявки и предложения может оставить каждый житель, например, в Штабе общественной поддержки на Покровке, 47.