Добровольцы и “молодогвардейцы” вместе с летчиком-космонавтом Романом Романенко рассмотрели вопросы патриотического воспитания
19:00 26.07.2021
|Фото Ольги Крыловой
В обсуждении темы приняли участие генерал-майор Владимир Шейкин, руководитель организации «Молодая гвардия Единой России» в Москве Александр Лебедев, депутат МО Ясенево Татьяна Джеджея, руководитель добровольческого движения «Делай добро» Марина Бильдиева. На встрече присутствовали представители «Молодой гвардии» и добровольческих отрядов.
Были затронуты темы работы добровольцев в период пандемии, и интерес граждан, проявленный к участию в волонтерской деятельности. Руководитель движения “Делай добро” Марина Бильдиева уверена, что “быть волонтёром - значит быть патриотом, ведь это проявление заботы и милосердия по отношению к соотечественникам, в первую очередь”
Инициативой “молодогвардейцев” поделился их лидер Александр Лебедев, рассказав присутствующим о создании адресно-исторической игры, назначение которой в доступной форме донести до детей и молодежи историю улиц и населенных пунктов.
Депутат Романенко высказался в поддержку инициативы, также им было отмечено, что все предложения, озвученные на встрече, войдут в основу Народной программы “Единой России”.
Напоминаем: Народная программа готовится с опорой на пожелания и предложения людей. Заявки и предложения может оставить каждый житель, например, в Штабе общественной поддержки на Покровке, 47.
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