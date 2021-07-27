Бразилец Итало Феррейра стал первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу
11:32 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бразилец Итало Феррейра стал обладателем золотой медали в соревнованиях по серфингу на Олимпийских играх в Токио.
В финале бразилец победил японца Каноа Игараси. Бронзу завоевал австралиец Оуэн Райт.
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