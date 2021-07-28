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В Техасе из-за утечки на нефтехимическом заводе погибли два человека - СМИ

08:25 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере два человека погибли, четверо пострадали в результате утечки опасного вещества на нефтехимическом заводе компании LyondellBasell ("Лайонделл- Базелл") в окрестностях Хьюстона (штат Техас). Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в среду.

"В нашем комплексе в [городе] Ла-Порт <...> произошла утечка этановой кислоты, - информировали в LyondellBasell. - Два человека получили смертельные ранения в результате инцидента. Четверо получили ожоги, их транспортируют для оказания медицинской помощи".

Как сообщает компания, утечка уже ликвидирована. Пробы воздуха показали, что местному населению ничего не угрожает.

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