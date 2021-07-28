0
0
139
НОВОСТИ

Допуск на полеты на курорты Египта запросили девять российских авиакомпаний

08:30 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Допуск к полетам в Египет запросили у Росавиации девять российских авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Хургаду и Шарм-эш-Шейх допуск запросили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", Royal Flight. Помимо этого, "Аэрофлот" запросил допуск к полетам в Марса- Алам.

По данным Росавиации, рейсы на курорты Египта будут производиться из 39 российских городов, в частности из Москвы, Екатеринбурга и Казани.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 27.07.2021
США перехватили в 2020 году у Аляски рекордное количество самолетов РФ - замначштаба ВВС
0
175
13:30 27.07.2021
Специальные поезда «Ласточка» будут организованы для гостей форума «Армия-2021»
0
226
17:32 26.07.2021
Под давлением талибов 46 афганских военных перешли на территорию Пакистана - СМИ
0
370
11:20 26.07.2021
Адмирал США в отставке рассказал, какой может быть мировая война в 2034 году
0
421
17:30 24.07.2021
Эстонские пограничники заявили, что иранский эсминец "Саханд" нарушил границу республики
0
748
14:00 24.07.2021
Минобороны приобретет надувные танки, самолеты и ракетные комплексы
0
859
22:10 23.07.2021
Перестрелки на границе с Арменией продолжаются - Минобороны Азербайджана
0
883
14:12 23.07.2021
На Украине танк обстрелял населенный пункт во время учений
0
919
11:32 23.07.2021
Мьянма получит российские истребители Су-30СМЭ и учебно-боевые самолеты Як-130
0
952
21:20 22.07.2021
ВВС США нанесли серию ударов в Афганистане
0
1053

Возврат к списку