Допуск на полеты на курорты Египта запросили девять российских авиакомпаний

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Допуск к полетам в Египет запросили у Росавиации девять российских авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В Хургаду и Шарм-эш-Шейх допуск запросили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", Royal Flight. Помимо этого, "Аэрофлот" запросил допуск к полетам в Марса- Алам.



По данным Росавиации, рейсы на курорты Египта будут производиться из 39 российских городов, в частности из Москвы, Екатеринбурга и Казани.



