В мире нет систем управления домом аналогичных «Электронному дому» – Собянин
10:22 28.07.2021
Сергей Собянин, рассказывая в своем блоге о новых планах ЕР, касающихся инноваций в жилищной сфере написал: “в мире нет систем управления домом аналогичных “Электронному дому””
“Говорят о самоуправлении, демократии. Но если собственник не может управлять собственным домом, не может принять решение о смене управляющей компании, не может решить вопрос по капитальному ремонту, — то чего стоит эта демократия? Чего стоит это самоуправление? «Единая Россия» предлагает реальное решение этой проблемы - платформу «Электронный дом”, — пишет в сообщении Собянин.
Там же опубликованы видеоматериалы с обсуждением платформы. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева оценила ситуацию с ЖКХ в столице, как более выгодную, чем региональные, благодаря новым продвинутым решениям.
Сергей Собянин, комментируя сложившуюся в сфере собственников домохозяйств ситуацию, заметил, что благодаря новой системе “Электронный дом” владельцу жилья достаточно будет зайти в личный кабинет, чтобы принять участие в общем собрании, тем самым выбивая почву из-под ног недобросовестных управляющих компаний и всяческих проходимцев, пользующихся отсутствием кворумов. “Буквально за считанные дни можно принять решения, которые в вашей компетенции”, — обращает он внимание.
На его взгляд, такая система взаимодействия - реальное самоуправление, стоящее внимания и внедрения в жизнь, она единственная в своем роде, уникальная, в мире аналогов на сегодняшний день нет.
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