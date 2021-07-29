Боррель призвал ЕС искать пути к взаимопониманию с Россией

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Евросоюзу следует искать пути к взаимопониманию с Россией. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью газете "Паис".

"В отношении России перед Европейским советом стояла задача подготовить отчет, в котором была бы проанализирована текущая ситуация и перспективы отношений, которые находятся на самой низкой отметке за многие годы, - отметил глава дипломатии ЕС. - Накануне его презентации Франция и Германия объявили о своем намерении предложить встречу между президентом России Владимиром Путиным и 27 [странами - членами ЕС]".

"Франко-германское предложение было отклонено и мимоходом показало, насколько чувствительны отношения с Россией для некоторых стран, - добавил Боррель. - Можно подумать, что если [президент США] Джо Байден встретился с Путиным, то почему не могут европейские лидеры. Но между Байденом и Россией есть Атлантический океан, а некоторые европейские страны отделены от России только границей".

"Однако мы должны искать пути к взаимопониманию с Россией по вопросам, [для решения] которых нуждаемся в ней", - считает глава дипломатии ЕС. "Я также не очень уверен, что наиболее подходящий формат [для налаживания диалога] - это Путин в окружении 27 [стран - членов сообщества], - добавил Боррель. - Сперва 27 [государств ЕС] должны будут договориться о том, что они скажут Путину".

"Политика не может быть основана только на санкциях, но наступает момент, когда их необходимо ввести, потому что в противном случае это означало бы, что вы ограничиваетесь заявлениями", - уточнил глава дипломатии ЕС, заверив, что санкции против РФ - действенная мера.

"Персональные санкции, хотя так не кажется, действуют, - утверждал он. - Запрет на поездки и замораживание активов тех, у кого они есть <...>, являются эффективными мерами". "Экономические санкции также являются [эффективной мерой], но они имеют побочный эффект, цену", - добавил Боррель.