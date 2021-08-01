Москва справилась с распространением штамма «Дельта» коронавируса – Собянин
16:05 01.08.2021
Московские власти динамично реагируют на уровень заболеваемости в мегаполисе и принимают решение о введении тех или иных ограничительных мер, учитывая много факторов, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, борьба с распространением штамма «Дельта» оказалась очень сложной. «Мы знали, что существует новый штамм «Дельта». Но весной мало где в мире массово болели «Дельтой» и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде. Тем не менее, у меня была внутренняя тревога. Вроде в мае должно было все закончиться. Сравнительно большая доля иммунизации населения: огромное количество переболевших, немало привитых и так далее. И вдруг мы видим, что в мае ничего не заканчивается. Объявили нерабочие дни на майские праздники. Снова ничего не заканчивается, наоборот – заболеваемость потихоньку растет, и в начале июня резко устремляется вверх. Тогда было сделано масштабное исследование штаммов. Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма «Дельта» подскочила с 2-3 до 80%», - заявил градоначальник.
По его данным, «Дельта» еще не распространилась в западных странах, поскольку они вводили жесткий локдаун. «В результате – мы впервые оказались впереди Европы. И это была тяжелая история. Но, как видите, справились и с ней. А сегодня дельта масштабно зашла и в Европу», - отметил мэр.
Как отметил Собянин, в ходе пандемии управленцам важно анализировать ситуацию, вовремя вводить ограничения и вовремя их отменять. Например, по его мнению, введение входа в кафе и рестораны по QR-коду привело к тому, что горожане начали активнее стали вакцинироваться, при этом их количество контактов друг с другом существенно сократилось, а заболеваемость уменьшилась в два раза.
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