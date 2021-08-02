За I полугодие внутренний поток туристов в Москву восстановился на 90% - эксперты

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внутренний поток туристов в Москву за I полугодие 2021 года восстановился на 90% по сравнению с показателем 2019 года. К такому выводу пришли эксперты РЭУ им. Плеханова.



"Внутренний поток туристов в Москву в первые 6 месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом 2019 года восстановился почти на 90% и составил более 3,6 млн россиян", - отмечается в сообщении.



По данным экспертов, Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости посуточной аренды жилья и стал самым популярным некурортным городом для поездок у россиян этим летом. Второе место рейтинга занимает Москва, третье - Казань, далее идут Калининград и Кисловодск. Также в топ-10 некурортных городов вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград, Тюмень и Ярославль.



Как отмечается в сообщении, самая дорогая аренда посуточного жилья этим летом оказалась в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 70 рублей в среднем за сутки. По сравнению с допандемийным летом 2019 года цены здесь выросли на 15%.



