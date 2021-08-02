Новый стандарт первичной медпомощи потребует квалифицированных врачей — академик Румянцев

17:40

Фото: из личного архива Румянцева



Основатель Центра им. Д. Рогачева, академик РАН Александр Румянцев комментируя выступление Дениса Проценко, главного врача больницы в Коммунарке на стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы», говорил о новом общероссийском стандарте оказания первичной медицинской помощи. Он считает, что в связи с изменениями требований возникнет необходимость в переподготовке кадров, а также, ориентация на современные подходы в области мед. образования.

«Ориентация на пациента возможна только если в России начнут готовить в достаточном количестве квалифицированных врачей. Соглашусь с Денисом Николаевичем в том, что сейчас программы подготовки специалистов не отвечают современным реалиям. Однако на современном уровне должны быть и зарплаты педагогов-медиков, которые занимаются образованием будущих врачей», — выделил главный детский онколог-гематолог.

По его мнению, основа успешной работы системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки кадров - значимый подъем оплаты труда талантливым педагогам-медикам, преподающим в высших учебных медицинских заведениях, что позволит сократить, а в идеале перекрыть, отток кадров из медицинских ВУЗов.



В своей речи на стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы» главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко говорил о назревшей необходимости разработки нового стандарта первичной медицинской помощи в Российской Федерации.

«Что важно в этом стандарте — не новые КТ, не новые УЗИ, главное требование нового стандарта, я уверен, что должны поменяться сами наши доктора и понятие «пациентоцентричности» должно быть в основе этой системе. Когда все процессы крутятся не вокруг амбулаторной карты, консилиумов, а вокруг пациента, создавая ему комфортное и эффективное оказание помощи», — заявил Денис Проценко.