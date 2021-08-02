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Новый стандарт первичной медпомощи потребует квалифицированных врачей — академик Румянцев

17:40 02.08.2021

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Фото: из личного архива Румянцева
Основатель Центра им. Д. Рогачева, академик РАН Александр Румянцев комментируя выступление Дениса Проценко, главного врача больницы в Коммунарке на стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы»,  говорил о новом общероссийском  стандарте оказания первичной медицинской помощи. Он считает, что в связи с изменениями требований возникнет необходимость в  переподготовке кадров, а также, ориентация на современные подходы  в области мед. образования.

«Ориентация на пациента возможна только если в России начнут готовить в достаточном количестве квалифицированных врачей. Соглашусь с Денисом Николаевичем в том, что сейчас программы подготовки специалистов не отвечают современным реалиям. Однако на современном уровне должны быть и зарплаты педагогов-медиков, которые занимаются образованием будущих врачей», — выделил главный детский онколог-гематолог.

По его мнению,  основа успешной работы системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки кадров -  значимый подъем оплаты труда  талантливым педагогам-медикам, преподающим в высших учебных медицинских заведениях, что позволит  сократить, а в идеале перекрыть,  отток кадров из медицинских ВУЗов.
 
В своей речи на стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы» главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко говорил о назревшей необходимости разработки нового стандарта первичной медицинской помощи в Российской Федерации.
«Что важно в этом стандарте — не новые КТ, не новые УЗИ, главное требование нового стандарта, я уверен, что должны поменяться сами наши доктора и понятие «пациентоцентричности» должно быть в основе этой системе. Когда все процессы крутятся не вокруг амбулаторной карты, консилиумов, а вокруг пациента, создавая ему комфортное и эффективное оказание помощи», — заявил  Денис Проценко.

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