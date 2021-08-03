В Ирак возвращены более 17 тыс. артефактов вывезенных нелегально - МИД

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 17 тыс. артефактов и предметов древности, нелегально вывезенных из Ирака, были доставлены в республику из США и ряда других стран. Об этом заявил во вторник глава иракского МИД Фуад Хусейн в ходе совместной пресс-конференции с министром культуры, туризма и древностей страны Хасаном Наземом.



"Сегодня мы объявляем о передаче иракской стороне 17 321 артефакта из США, девяти из Японии, семи из Нидерландов и одного из Италии", - заявил Хусейн, слова которого приводит телеканал "Ас-Сумария". Глава иракского внешнеполитического ведомства добавил, что с 2016 года МИД передал в ведение Минкультуры уже пять партий возвращенных Ираку документов и предметов древности.



