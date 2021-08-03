Boeing пока отменил запуск своего космического корабля Starliner к МКС

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская корпорация Boeing перенесла запланированный на вторник тестовый запуск в беспилотном режиме корабля Starliner к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в "Твиттере" компании.

"Мы подтверждаем, что сегодняшний тестовый запуск корабля Starliner отменен", - указывается в заявлении. В Boeing отметили, что в скором времени опубликуют подробности. Ранее сообщалось, что на случай отмены во вторник дополнительное окно запуска намечено на 4 августа.