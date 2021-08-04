Опубликованы материалы международного саммита по компьютерному зрению Machines Can See 2021

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Компанией VisionLabs проведен 5 международный саммит по компьютерному зрению и машинному обучению Machines Can See.

В этом году он впервые прошёл в смешанном формате — онлайн и офлайн., материалы выступлений и бизнес-частей доступны на официальном YouTube-канале VisionLabs, научную часть можно еще посмотреть на сайте machinescansee.com.

Главной темой саммита этого года стали human-centric технологии, в основе которых лежит аналитика на основе силуэтов, жестов, поз, направления взгляда и других атрибутов человека без сбора и анализа персональных данных.

Исследования в этой области освещали ведущие мировые эксперты из ведущих университетов и индустриальных ИИ-лабораторий.

Бизнес-сессия саммита посвящалась роли компьютерного зрения в цифровой трансформации бизнеса, специалисты Сбера, МТС ИИ, Huawei, Альфа-Банка и других крупных компаний рассказали об эффективности применения технологий на примерах успешных кейсов.

С 7 июня по 5 июля под эгидой саммита прошло международное соревнование по анализу данных, в котором приняли участие 57 команд. Конкурсанты должны были создать алгоритм распознавания одного из шести жестов — Stop, Victory, Mute, Ok, Like, Dislike. Участниками показан высокий уровень подготовки и проработки решений, алгоритмы призеров распознают жесты в реальном времени, что особенно важно при использовании технологии управления «умными» устройствами. Призовой фонд соревнования составил 750 тысяч рублей.