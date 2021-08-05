Пока ослаблять ограничения, связанные с COVID-19, рано - Попова

21:12 Источник: Интерфакс

Ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, пока ослаблять рано, в 35 регионах страны наблюдается рост заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация (с коронавирусом в России) остается напряженной, но безусловно, ситуация меняется (...) В 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам главы Роспотребнадзора, на сегодняшний день в 22 регионах страны наблюдается устойчивое снижение ежедневных суточных уровней заболеваемости коронавирусом и регистрации таких случаев. В 28 регионах наблюдается стабилизация - там где нет роста, но пока нет снижения.