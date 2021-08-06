Молдавия готова помочь России в поиске сбежавших заключенных

13:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавские правоохранительные органы могут оказать помощь коллегам из России в розыске сбежавших из следственного изолятора в подмосковной Истре. Об этом сообщил корр. ТАСС пресс- секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниэл Водэ.

"О том, что пятеро уроженцев Молдавии сбежали из изолятора в российском городе Истра, мы узнали из СМИ. Посольство Молдавии в России запросило всю информацию по этому делу, в частности, выясняется, являются ли они гражданами Молдавии в настоящее время. Молдавские правоохранительные органы готовы оказать содействие российским коллегам в задержании участников побега, если она понадобится", - сказал Водэ.

По предварительной информации, с 02:00 мск до 03:00 мск пятницы пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания в Истре. Один из беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката Алексея Завгороднего. С ним из изолятора ушли еще четверо уроженцев Молдавии: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Все они обвиняются в краже. Оружия у сбежавших нет, полицейские не пострадали.

По данным источника ТАСС, сбежавших ищут в Подмосковье, Москве и в соседних регионах, зона поиска может быть расширена. Прокуратура проводит проверку по факту побега заключенных и даст оценку действиям полицейских. Возбуждены два уголовных дела: по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора и по факту побега.